60 % من التنفيذيين في المنطقة: آثار «إكسبو 2020» تتجاوز الإمارات

يستكشف تقرير جديد كتبته وحدة الإيكونوميست للمعلومات بعنوان «القيادة في خضم التحولات: الفرص والمخاطر التجارية في الشرق الأوسط»، أهم المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية الكلية التي تواجه كبار التنفيذيين في الشرق الأوسط، وكيف يكيّف هؤلاء التنفيذيون استراتيجياتهم الخاصّة بالتوسّع في السوق، وكيفية تأقلم الشركات مع الزعزعة التي تتسبّب بها التكنولوجيا المتقدّمة في مختلف القطاعات.

ويستند التقرير الذي أنجز لصالح مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني المصرفية إلى استطلاع شمل 400 من كبار التنفيذيين (أجري بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2018) في شركات تتخذ من الشرق الأوسط مقرّاً رئيسياً لها.

رغم عدم حصانة المنطقة تجاه القضايا الإقليمية المستمرّة، إلا أنّ التنفيذيين يمتلكون نظرة بعيدة المدى لهذه المخاطر الجيوسياسية وتعلّموا كيف يتعاملون بنجاح مع هذه البيئة المعقّدة. وهم يدركون التحوّلات البعيدة المدى الحاصلة في العرض والطلب على النفط، والمخاطر التي تهدّد النمو الاقتصادي والمرتبطة باستمرار الاعتماد على النفط. وهم ينادون بقوّة بالتنويع الاقتصادي لتقليل انكشاف المنطقة على تذبذب أسعار النفط.

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يُنظر إلى الأحداث الكبرى التي ستحصل على المدى القصير (معرض إكسبو 2020 دبي) على أنها ستترك آثاراً إيجابية. إذ يعتقد المشاركون في الاستطلاع بأنّ المنافع الاقتصادية التي ستجنى من استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، ستتجاوز حدود دولة الإمارات، فقد ذكر أكثر من 60% من المستطلعة آراؤهم في السعودية، والكويت، والأردن، ومصر، وعُمان، والبحرين بأنّ ذلك الحدث يمثّل فرصة إيجابية.

وعلى المدى البعيد، يشعر التنفيذيون بالتفاؤل الشديد تجاه التحوّل الرقمي الحاصل في بلدانهم. فأكثر من 55% من المشاركين اتخذوا خمس خطوات أو أكثر للتحضير لتبنّي التكنولوجيات المتقدّمة.

وقد حظي تحسين مهارات الموظفين (71% من المُستطلعين) وتوظيف أشخاص جدد من أصحاب المواهب (66%) بالأولوية على حساب الاستثمارات وإعادة تصميم الممارسات التجارية.

عزت المقابلات التي شملت عموم المنطقة التبنّي البطيء للتكنولوجيات المتقدّمة إلى محدودية الفهم لها بين كبار المديرين، رغم أنّ الاستطلاع حدّد الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة، ومخاطر الأمن السيبراني والنقص في المهارات بوصفها عوائق أكبر. لكنّ المشاركين في الاستطلاع من الذين لا ينتمون إلى دائرة كبار المدراء التنفيذيين أكثر ميلاً من الذين لا ينتمون إلى هذه الدائرة إلى الإقرار بأنّ التكنولوجيات المتقدّمة سوف تزعزع أنشطتهم التجارية.