احتدام المنافسة على عقد إنشاء برج «دبي كريك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتلقى شركة إعمار العقارية عروض أسعار محدثة من شركات المقاولات المتنافسة على عقد إنشاء المرحلة التالية من برج دبي كريك الأطول في العالم.

وذكرت «ميد» أن هناك عارضين يتنافسان على العقد الذي يتمحور حول إنشاء البوديوم الذي يعتبر أول عقد إعمال فوق سطح الأرض بعد إنجاز الأعمال التحضيرية والبنية التحتية أرضية.

وتنحصر المنافسة السعرية الحالية بين شركة الإنشاءات الهندسية الصينية وائتلاف بقيادة بالحصا سيكس.

وكانت إعمار قد تسلمت عدداً من العروض بخصوص عقد إنشاء البرج الذي تقدر تكلفته بنحو 5.5 مليار درهم.