شعبة المستوردين: استقرار أسعار ياميش رمضان وزيادة في المنتجات السورية

كتب- نادر سلامة
أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية سابقا، أن معدلات الاستيراد الخاص بالياميش من الدول المجاورة مثل سوريا سوف ترتفع الموسم الرمضاني الحالي نظرا لدخول سوريا بداية مرحلة جديدة من الاستقرار في أوضاعها الداخلية.
وأشار "شيحة" في تصريحاته لـ«فيتو» إلى أن أسعار الياميش الموسم الحالي لن تشهد أي ارتفاع في الأسعار نظرا لاستقرار أسعار الدولار بشكل كبير على مدار الفترة الماضية، موضحا أن هذا الاستقرار في العملة سوف يظهر أثره على الياميش الرمضاني.
ولفت "شيحة" إلى أن حجم الواردات من الياميش خلال رمضان لم...
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