شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" تؤثرعلى تداولات الأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 46.99 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 25801.88 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 0.13 نقطة إلى 2822.61 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع 7.85 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 7696.38 نقطة.
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