شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" تؤثرعلى تداولات الأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

افتتحت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم على تباين، بعد أن حقق المؤشران "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" أقوى مكاسبهما الأسبوعية في 2019، فيما تعرض مؤشر "داو جونز" لضغوط من أسهم بوينج أكبر شركة في العالم لصناعة الطائرات.

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 46.99 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 25801.88 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 0.13 نقطة إلى 2822.61 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع 7.85 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 7696.38 نقطة.