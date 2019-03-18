رئيس زامبيا يستقبل وفد إتحاد الصناعات المصرية

أستقبل اليوم إدغار لونغو رئيس جمهورية زامبيا وفد إتحاد الصناعات المصرية بالقصر الجمهوري برئاسة الدكتور شريف الجبلي وعضوية كل من أهشام أبو العز عضو مجلس إدارة الإتحاد احمد جابر رئيس غرفه الطباعة و خالد إبراهيم عضو مجلس إدارة الإتحاد و م. عماد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إلكتروميتر و د. ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للأدوية وم. عفاف الكسباني مقرر لجنة التعاون الأفريقي بإتحاد الصناعات المصرية.

كما تشارك بالبعثة مجموعة من الشركات رفيعة المستوي وهي كالتالي: خليل إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة فرش و مدحت توفيق مدير تطوير الأعمال بشركه حسن علام ود. إنجي حداد رئيس مجلس إدارة شركة سباسكو ود. هبه مراد مدير تطوير الأعمال بمجموعه فاركو و أمير محسن مدير التخطيط الإستراتيجي والمبيعات بمجموعة السلاب ومحمد عمارة مدير تطوير الأعمال بشركة قنديل مصر و أحمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة إكسترا جلوبال و أحمد تاج مدير المبيعات بشركه دلتا سويت وممثلين عن بنك القاهرة وممثلين عن هيئة تنمية الصادرات.

وجاء ذلك اللقاء نتيجة الجهود الحثيثة والمستمرة التي قام بها السفير أحمد مصطفى السفير المصري بلوساكا والمستشار أحمد الديب رئيس المكتب التجاري بلوساكا.

هذا وقد بحث الرئيس الزامبي مع وفد إتحاد الصناعات المصرية الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، كما وجه تعليماته إلى المسئولين الحكوميين بتسهيل وتذليل العقبات أمام المستثمرين المصريين.

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ومن جانبه أكد السفير المصري خلال اللقاء أن تلك الزيارة تأتي ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم التواصل مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات خاصة المجالات الاقتصادية، وأن التعاون مع زامبيا يحظى باهتمامه نظراً لما تتمتع به البلدان من علاقات تاريخية وثيقة وهو ما نرى أهمية ترجمته على الصعيد الاقتصادي ومشيراً لأهمية دور القطاع الخاص الذي يمثله هذا الوفد في تدعيم هذا التعاون.

كما أكد رئيس الوفد ورئيس لجنة التعاون الأفريقي بإتحاد الصناعات المصرية د.شريف الجبلي على أن الإتحاد حرص على أن يتضمن هذا الوفد شركات من كافة التخصصات في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والخدمات المصرفية، والأسمدة والكيماويات، والإنشاءات، والأدوية والمستحضرات الطبية، والطباعة والتغليف، والصناعات الهندسية بأنواعها، وأنهم حريصون على الالتقاء بأكبر عدد من رجال الأعمال والمسئولين الزامبيين خلال زيارتهم الحالية.

حضر اللقاء مع الرئيس وزراء التجارة والخارجية ووزير رئاسة الجمهورية ورئيس هيئة التنمية الزامبية.

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