شكرا لقرائتكم صعود مؤشري « البحرين» العام والإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ ساعة في 18 مارس 2019 - اخر تحديث في 18 مارس 2019 / 17:40

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم بزيادة بلغت 0.24 في المئة تعادل 3.41 نقطة، صعودا الى مستوى 1413.32 نقطة في مقابل 1409.91 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 5.7 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بلغت نسبته 0.75 في المئة تعادل 6.07 نقطة صعودا الى 812.23 نقطة في مقابل 806.16 نقطة ، لتتقلص خسارته منذ مطلع العام الى 1.32 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا ملحوظا في معدلات الاداء، اذ صعدت كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في "بورصة البحرين" الى 6.75 مليون سهم في مقابل 3.4 مليون بنسبة ارتفاع 99 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 2.04 مليون دينار في مقابل 892 الف دينار اليوم السابق بنسبة ارتفاع 129 في المئة، نفذت من خلال 103 صفقات في مقابل 63 صفقة بزيادة 63 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 11 شركة، ارتفعت 4 شركات، وتراجعت 3 شركات، واستقرت 3 شركات عند أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.66 بليون دينار بزيادة 21 مليون دينار نسبتها 0.24 في المئة

وجاء قطاع المصارف في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.60 مليون دينار بحريني، شكلت 72 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 5.14 مليون سهم، نفذت من خلال 47 صفقة.

وحل سهم البنك الاهلي المتحد في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 1.52 الف دينار، نسبتها 69 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 4.88 مليون سهم ، نُفذت من خلال 38 صفقة.