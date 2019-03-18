شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعتين في 18 مارس 2019 - اخر تحديث في 18 مارس 2019 / 17:44

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم ارتفاعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، اذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 23 في المئة الى 40 مليون دينار في مقابل 32 مليونا لليوم السابق فيما صعدت الكمية المتداولة بنسبة 32.2 في المئة الى 214 مليون سهم في مقابل 162 مليونا ، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 26 في المئة الى 6275 صفقة في مقابل 4999 صفقة.



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صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة بنسب محدودة ، إذ سجل مؤشر السوق الرئيس اكبر زيادة في البورصة بلغت نسبتها 0.78 في المئة تعادل 37 نقطة، صعودا الى مستوى 4779 نقطة في مقابل 4742 نقطة اليوم السابق، فيما سجل مؤشر السوق الاول اقل زيادة بين المؤشرات نسبتها 0.26 في المئة تعادل 15 نقطة الى 5689 نقطة في مقابل 5674 نقطة ، وصعد مؤشر السوق العام 0.41 في المئة تعادل 22 نقطة صعودا الى 5373 نقطة في مقابل 5351 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم « صناعات » في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 3.28 في المئة، وصولاً إلى 189 فلس، من تداول 11.5 مليون سهم، بلغت قيمتها 2.16 مليون دينار، نُفذت من خلال 275 صفقة.

وسجل سهم « المتكاملة » أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 2.44 في المئة، هبوطا إلى 721 فلس، من تداول 1.01 مليون سهم، قيمتها بلغت 739 الف دينار، نُفذت من خلال 94 صفقة .

وسجل سهم « خليج ب » أكبر سيولة متداولة بلغت 12.4 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها بنسبة 3.04 في المئة الى 305 فلس، جاءت من تداول 41.2 مليون سهم.