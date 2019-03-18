شكرا لقرائتكم "المؤشر" فوق مستوى 8600 نقطة للمرة الاولى في أخر 22 جلسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعتين في 18 مارس 2019 - اخر تحديث في 18 مارس 2019 / 18:21

عاود المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات اليوم ارتفاعه مجدداً ليتخطى مستوى 8600 نقطة للمرة الاولى في الـ 22 جلسة الأخيرة ومنذ نهاية تعاملات 14 شباط (فبراير) الماضي وقت أن كانت قراءته 8626 نقطة، جاء بدعم من تحسن الطلب على الأسهم التي ارتفعت اسعار معظمها مقارنة بالجلسة السابقة.



وأنهى المؤشر العام جلسة اليوم الاثنين مرتفعا الى 853.16 نقطة في مقابل 8563.44 نقطة أمس، بزيادة قدرها 89.72 نقطة نسبتها 1.05 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 826 نقطة تعادل 10.6 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2018 البالغة 7827 نقطة.

وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في معدلات الاداء بدعم من تحسن أسعار الأسهم، إذ ارتفعت السيولة المتداولة بنسبة 21 في المئة إلى 3.7 بليون ريال، في مقابل 3.03 بليون ، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 25 في المئة إلى 118 ألف صفقة في مقابل 94 ألف صفقة، تراجع معها متوسط الصفقة الى 1351 سهما بنسبة تراجع 6 في المئة، و صعدت الكمية المتداولة بنسبة 18 في المئة إلى 159 مليون سهم، في مقابل 135 مليون سهم لليوم السابق.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 187 شركة ارتفعت أسعار أسهم 133 شركة، وهبطت أسعار أسهم 45 شركة، واستقرت أسهم 9 شركات ، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 2.06 تريليون ريال بزيادة قدرها 25 بليون ريال نسبتها 1.22 في المئة.

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وخالف قطاع الصناديق المتداولة اتجاه السوق الصاعد بعد تراجع مؤشره بنسبة 0.60 في المئة الى 3669 نقطة، في المقابل ارتفعت بقية المؤشرات، تصدرها مؤشر الاتصالات الصاعد بنسبة 2.64 في المئة إلى 6502 نقطة، تلاه مؤشر انتاج الاغذية المرتفع بنسبة 1.93 في المئة الى 4318 نقطة، ثم مؤشر تجزئة الاغذية الصاعد 1.89 في المئة الى 5826 نقطة ، تلاه مؤشر السلع الرأسمالية بنسبة زيادة 1.36 في المئة.

وسجل مؤشر المصارف خامس أكبر زيادة نسبتها 1.08 في المئة الى 8167 نقطة، تلاه مؤشر المواد الاساسية العامة بزيادة نسبتها 1.05 في المئة.

وبنهاية تعاملات أمس، عاود سهم "سابك" تصدره قائمة الأسهم لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 331 مليون ريال شكلت 9 في المئة من السيولة المتداولة في السوق، جاءت من تداول 2.7 مليون سهم نسبتها 2 في المئة، ارتفع سعره خلالها بنسبة 0.97 في المئة الى 125 ريالا

وحل سهم "الراجحي" ثانيا لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 324 مليون ريال نسبتها 8.8 في المئة صعدت بسعره الى 100.60 ريال بنسبة 0.80 في المئة.