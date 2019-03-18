شكرا لقرائتكم أداء سلبي لـ 33 في المئة الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 18 مارس 2019 - اخر تحديث في 18 مارس 2019 / 17:41

أنهت 33 في المئة من الأسهم القطرية تعاملات اليوم الاثنين على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 14 شركات من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة أخرى، واستقرت 5 شركات ، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 564 بليون ريال بزيادة قدرها 6.4 بليون ريال نستبها 1.16 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 67 في المئة الى 323 مليون ريال في مقابل 194 مليونا و صعدت الكمية المتداولة 9 في المئة الى 9.02 مليون سهم، في مقابل 8.3 مليون ، بينما صعد عدد الصفقات المنفذة 21 في المئة الى 5814 صفقة في مقابل 4809 صفقات.

وعاود المؤشر العام للبورصة ارتفاعه بنسبة بلغت 1.11 في المئة تعادل 110 نقاط صعودا الى مستوى 9973 نقطة في مقابل 9863 نقطة ، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 3.2 في المئة.

وخالف قطاع الاتصالات اتجاه البورصة الصاعد بعد تراجع مؤشره بنسبة 1.07 في المئة الى 929 نقطة، تلاه مؤشر النقل الخاسر 0.59 في المئة، وفي المقابل ارتفعت بقية المؤشرات تصدرها مؤشر العقارات المرتفع بنسبة 2.72 في المئة تعادل 55 نقطة الى 2092 نقطة، تلاه مؤشر التأمين بزيادة نسبتها 2.7 في المئة الى 2971 نقطة، ثم مؤشر المصارف المرتفع 1.6 في المئة.

وسجل مؤشر جميع الاسهم رابع أكبر زيادة نسبتها 1.34 في المئة تعادل 40 نقطة الى 3048 نقطة، تلاه مؤشر العائد الاجمالي المرتفع 1.11 في المئة الى 18.1 ألف نقطة، فيما ارتفع مؤشر الصناعة 0.87 في المئة، وبلغت مكاسب مؤشر الخدمات 0.64 في المئة.