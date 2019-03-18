شكرا لقرائتكم خبر عن قروض للمطلقات والأرامل بدون فوائد والان نبدء بالتفاصيل

أطلق بنك التنمية الاجتماعية منتج "كنف" بسقف تمويلي يصل إلى 30 ألف ريال وبدون فوائد أو رسوم، حيث يستهدف الفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات، وذلك من خلال منحهن تمويلاً لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

وأوضحت مدير عام الشراكات والتسويق بالبنك نور العبدالكريم أنه في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، الذي يحظى به بنك التنمية الاجتماعية، يسعى البنك باستمرار لاستحداث منتجات تمويلية جديدة لتخدم الشرائح المستهدفة من المواطنين، لمساندة تلك الأسر التي تزايدت عليها المسؤوليات الحياتيّة، ومواكبة التغيرات المتسارعة لسد الفجوة التي تحدثها تلك المتغيرات.

وبينت العبدالكريم أنّ منتج "كنف" متاح عبر موقع البنك الإلكتروني، حيث يحق للسيدات أن تتقدَّم بعد استيفائها شروط ولائحة التمويل الأسري، مفيدةً أن التمويل يقدم بدون أيّة فوائد ويصل إلى 30 ألف ريال وبأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.