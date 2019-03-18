تكريم محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ضمن أفضل مائة رئيس تنفيذي عربي لعام 2018

كتب: أحمد أبو عقيل



اختارت الأمانة العامة لجائزة "أفضل العرب"، محمد الاتربى -رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ضمن قائمة أفضل مائة رئيس تنفيذي عربي لعام 2018 وقد تم تكريمه خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، وقد تم تكريم عدد من الشخصيات العربية خلال الحدث وذلك من خلال جوائز متعددة منها؛ جوائز الاعمال و التميز المهني لعام 2018، جزائز الرياضيين و نجوم المجتمع لعام 2018وقد حضر الحفل رموز من الشخصيات العامة البارزة في المجتمعات العربية والتي تم تكريمهم ضمن المرشحين.



وتم اختيار المرشحون ضمن القائمة وفقًا لمعايير عدة، من أهمها؛ قياس مدى تأثيرهم في مجتمعاتهم، القوة الايجابية، ومدى المساهمة في تحقيق الأهداف على مستوى الدولة والمجتمع بالإضافة إلى معايير كمية وتطبيقية وضعها خبراء متخصصون.

جدير بالذكر أن محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر قد حاز على العديد من الجوائز التكريمية نظرا لدوره البارز في خدمة الاقتصاد الوطني وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يتم فيها تكريمه من نفس المؤسسة؛ كما كرمته مجلة بيزنس توداي مؤخرا، كأحد أفضل الشخصيات المؤثرة في الاقتصاد المصري في عام 2018 ، محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر على جائزة افضل مصرفي عام 2018 من مجلة ذا يوروبيان البريطانية .

و حصد بنك مصر مؤخرا العديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال عن الفترة السابقة، وذلك من العديد من المؤسسات دولية تقديرا وتتويجا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف القطاعات؛ ففي مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر فاز بنك مصر بـعدة جوائز منها :

- البنك الأسرع نموا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2018 " وذلك من مجلة إنترناشيونال فاينانس؛ وهي إحدى المجلات المالية المتخصصة في العالم. أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2018-في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من مجلة ويلث آند فاينانس، وكذلك أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2018 " من مجلة اليوروبيان البريطانية، بالاضافة الى جائزة أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2018" وذلك من مجلة انترناشيونال بيزنس.

وفي مجال ادارة صناديق اسواق النقد اثمرت جهود بنك مصر عن الحصول بنك مصر على جوائز عديدة منها؛ جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019، وتعد هذه هي المرة الحادية عشر التي يحصل فيها البنك على الجائزة من مجلة جلوبال فاينانس Global Finance، وتمنح هذه الجائزة لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تميزاً من حيث الربحية، جودة خدمة العملاء المقدمة، الحصة السوقية، الأسعار التنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.

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ونظرا للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة؛ فقد نجح بنك مصر في الحصول على العديد من الجوائز منها؛ حصول البنك على المركز الثاني كمرتب رئيسي بالقروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوي القارة الأفريقية بحصة سوقية 5.5%، وذلك في التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك للنصف الأول لعام 2018، كما حصل بنك مصر على المركز الثالث في تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الافريقية بحصة سوقية قدرها 6.8%، وهو ما يأتي في ضوء استمرار استحواذ البنك على مراكز متقدمة بتلك التصنيفات بدءا عام 2015، وبذلك يستمر بنك مصر في تحقيق نتائج متميزة في ترتيب وتسويق عمليات القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الافريقية، بالاضافة الى حصول البنك على جائزة "أفضل بنك مصري من حيث ترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات لعام 2018" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وكذلك حصوله على جائزة "أفضل بنك في تمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية لعام 2017" للعام الثالث على التوالي من مؤسسة إيميا فاينانس.

وفي مجال الصيرفة الإسلامية نجح بنك مصر في الحصول على العديد من الجوائز منها: جائزة "أفضل تمويل إسلامي مشترك بصيغة المشاركة لعام 2017" وذلك من مؤسسة إسلاميك فاينانس نيوز؛ وتعد تلك المؤسسة واحدة من أعرق المؤسسات المعترف بها عالميا في مجال التمويل الإسلامي، كما تعد هذه المرة الثالثة التي يحصل فيها بنك مصر على جائزة من نفس المؤسسة، بالاضافة الى جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر 2018 من مجلة إنترناشيونال فاينانس، وجائزة أفضل بنك للمعاملات الإسلامية – مصر 2018 من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية. وفى مجال المسئولية المجتمعية حاز البنك على جائزة أفضل بنك في المسئولية المجتمعية – مصر 2018 من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية، بالاضافة الى جائزة " أفضل بنك في المسئولية المجتمعية – مصر 2018" من مجلة إنترناشيونال بيزنس.

وفي مجال تمويل التجارة حصل البنك على جائزة البنك الاسرع نموا في تمويل التجارة في مصر عام 2018 من مجلة جلوبال بانكينج اند فاينانس ريفيو، كما حصل بنك مصر على جائزة البنك الاسرع نموا في ادارة النقد في مصر عام 2018 من مجلة جلوبال بانكينج اند فاينانس ريفيو.

كما حصل بنك مصر على جائزة أفضل بنك محلى على المستوى الإقليمي ضمن مبادرة الحزام و الطريق (الشرق الأوسط وأفريقيا) لعام 2018من مجلة اسيا مونى العالمية ، وقد كللت جهود البنك بحصوله على لقب "بنك العام" بمصر لعام 2018، وذلك من خلال تصنيف مجلة The Banker العالمية التابعة لمؤسسة الفايننشال تايمز، هذا ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائما، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الاعمال، ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبى احتياجات العملاء.

