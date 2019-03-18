شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق مرتفعًا بتداولات 3.6 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 89.72 نقطة ليقفل عند مستوى 8653.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 159 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 117 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 133 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 45 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 3.78 نقطة ليقفل عند مستوى 3681.96 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 39 ألف سهم تقاسمتها 96 صفقة.