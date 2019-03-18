شكرا لقرائتكم خبر عن فرص استثمارية في منتدى مكة الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل
وسيركز المنتدى هذا العام على 4 محاور رئيسة، هي: التنمية الحضرية؛ والخدمات العامة والبنية التحتية، والنقل والخدمات اللوجستية؛ والابتكار في الحج والعمرة، مسلطًا الضوء على الفرص الاستثمارية الفريدة في مجال التنمية الحضرية، بمنطقة مكة المكرمة، وذلك عبر استكشاف التقنيات والحلول الخلاقة للاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة في المنطقة.
و أكد رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى الدكتور هشام الفالح على أن المحاور الرئيسة التي ستناقش في دورة هذا العام صُممت لتتكامل مع القضايا الاقتصادية التي شملتها جلسات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي أقيم في يناير الماضي، وكذلك المواضيع التي سيسلط الضوء عليها خلال فعاليات قمّة دول مجموعة العشرين 2020م التي تستضيفها المملكة العام القادم.
وأشار الدكتور الفالح، إلى أن المنتدى سيتناول الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية غير المستغلة في منطقة مكة المكرمة، والميزة التنافسية التي يمكن أن يكتسبها أصحاب الأعمال من دمج الابتكار كثقافة عامة في كافي مناحة بيئة الأعمال، كما سيسلط الضوء على مساعدة المدن في تبني إستراتيجيات نمو مبتكرة وإبداعية وتفادي طرق التمدن التقليدية، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين وصُناع القرار وقادة الأعمال وأمناء المدن والمتخصصين من الرواد والباحثين في مجالات التنمية الحضرية للمدن حول العالم.
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