شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار ينعش أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

صعد سعر أونصة الذهب خلال تعاملات اليوم، بدعم من التراجع الذي طرأ على الدولار الأمريكي، في ظل وجود بيانات سلبية من الولايات المتحدة، ترجح فرص أن يشير (البنك المركزي الأمريكي) إلى تبنى موقف يميل إلى تيسير السياسة النقدية في اجتماعه المقرر هذا الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1303.92 دولار للأونصة، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1303.80 دولار للأونصة. ومن المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.4% إلى 15.33 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 832.25 دولار للأونصة.