شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار ينعش أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1303.92 دولار للأونصة، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1303.80 دولار للأونصة. ومن المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.4% إلى 15.33 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 832.25 دولار للأونصة.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع الدولار ينعش أسعار الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.