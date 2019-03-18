الان تتابع بنك التنمية الاجتماعية يطلق منتج “كنف” التمويلي للمطلقات والأرامل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وولي عهده الأمين، والذي يحظى به بنك التنمية الاجتماعية، يسعى البنك باستمرار لاستحداث منتجات تمويلية جديدة لتخدم الشرائح المستهدفة من المواطنين، لمساندة تلك الأسر التي تزايدت عليها المسؤوليات الحياتيّة، ومواكبة التغيرات المتسارعة لسد الفجوة التي تحدثها تلك المتغيرات.

وأطلق بنك التنمية الاجتماعية، منتج “كنف” بسقف تمويلي يصل إلى 30 ألف ريال وبدون فوائد أو رسوم، حيث يستهدف الفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات وذلك من خلال منحهن تمويلًا لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

صرح بذلك مدير عام الشراكات والتسويق بالبنك نور العبدالكريم، مؤكدةً أن إطلاق هذا المنتج يأتي ضمن رعاية ودعم مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لضمان تمكين المرأة من الدعم المالي لتجاوز الصعوبات الآنية وتطوير مستواهن المعيشي، ليكونوا جزءًا من المجتمع الحيوي والمنتج مما يسهم في تحسين مستوى جودة الحياة لتلك الفئات المستهدفة الأمر الذي يساعد في تحقيق رفاه اجتماعي لها.

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وبينت “العبدالكريم”، أن منتج “كنف” التمويلي روعي فيه حاجة المطلقات والأرامل للدعم، حيث سيتمكن حاليًا من الحصول على التمويل من خلال منتج “كنف” دون اشتراط وجود أبناء ولا يتطلب تقديم صك إعالة.

وأوضحت “العبدالكريم”، أنّ منتج “كنف” متاح عبر موقع البنك الإلكتروني، حيث يحق للسيدات أن تتقدَّم بعد استيفائها شروط ولائحة التمويل الأسري، موضحةً أن التمويل يقدم بدون أيّة فوائد ويصل إلى 30 ألف ريال وبأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.

وأكدت مدير عام الشراكات والتسويق، أنّ البنك يحرص بصورة مستمرة على مراجعة شروطه وأحكامه، ويقوم بشكل دوري بدراسة إمكانية استحداث منتجات مناسبة وذات قيمة مضافة تخدم الشريحة المستهدفة من المواطنين، حتى تتوافق مع احتياجات جميع فئاته المستهدفة دون استثناء.

واستفاد من البنك منذ تأسيسه عام 1391هـ وحتى الآن ٢،٦ مليون مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم التمويل 105 مليارات ريال سعودي في التمويل الاجتماعي وتمويل المشاريع.