«هدف» : 2258 فرصة تدريبية على رأس العمل

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وجاءت الفرصة التدريبية المقدمة لخريجي الجامعات السعودية والمبتعثين، على النحو الآتي: 532 فرصة تدريبية لأخصائي تسويق، و 541 فرصة تدريبية لأخصائي موارد بشرية، و 425 فرصة تدريبية لمساعد إداري، و405 فرصة تدريبية لـمحاسب، و 355 فرصة تدريبية لــممثل خدمة عملاء. ويهدف برنامج "تمهير"، إلى إكساب خريجي الجامعات بالخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجين.
وحث "هدف" المؤسسات الحكومية والمنظمات والشركات الدولية ومنشآت القطاع الخاص المتميزة على الانضمام إلى البرنامج وطرح فرص التدريب المتاحة لديهم، بدون أي التزامات مالية أو تعاقدية عليهم.
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