"زين" الشريك البلاتيني لمعرض الكويت لليخوت 2019

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مسؤول زين خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن المعرض

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن شراكتها البلاتينية لفعاليات معرض الكويت لليخوت بنسخته السابعة الذي يُعتبر الأكبر والأهم من نوعه في مجال القوارب والمعدات البحرية على مستوى دولة الكويت، وينطلق بالفترة من 26 – 30 مارس الجاري في مارينا كريسنت تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها البلاتينية للمعرض أتت في إطار التزامها بالمشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة المحلية والإقليمية التي تصب في مصلحة الشأن المحلّي التي تُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني كونها إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص الكويتي، خاصةً وأن المعرض يهدف أيضاً إلى دعم شريحة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في تقديم خدمات صناعة القوارب والنقل البحري.

وبينت زين أنها ستشارك في معرض الكويت لليخوت من خلال جناحها الخاص، والذي ستقوم من خلاله باستعراض أحدث الحلول المُبتكرة التي تُقدّمها ضمن محفظة Zain LIFE، والتي تضم مجموعة من أحدث الأجهزة الذكية المُبتكرة في مجالات المنزل الذكي وأمن المنازل، والتي يمكن استخدامها لحفظ وحماية مختلف الممتلكات كاليخوت والقوارب وغيرها.

وأضافت الشركة أن معرض الكويت لليخوت يُعتبر المعرض الأكبر والأهم من نوعه على مستوى الكويت الذي يتخصص في مجال صناعة القوارب والنقل البحري، حيث يجمع أفخم وأكبر العلامات التجارية من الشركات العالمية والمحلية وغيرهم من المتخصصين الذين يقدّمون مختلف الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشارت زين إلى أنها تحرص على المشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة المحلّية والإقليمية التي تهدف إلى الإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث لن تدّخر الشركة جهداً في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع وتُسهم في رفعة الوطن.



وأكدت الشركة أنها تُدرك أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في تشجيع مثل هذه المبادرات التي تدعم الشركات المتوسطة والصغيرة في السوق الكويتي، خاصةً كونها إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص، حيث أتت مُشاركة زين لتؤكّد على اهتمامها والتزامها بتطوير ريادة الأعمال في المجتمع الكويتي المليء بالشباب الشغوف والمبدع الذي يملك أفكاراً إبداعية تهدف إلى تقديم حلول فعلية لاحتياجات السوق.

وأوضحت زين أن استعراضها لحلول وخدمات محفظة Zain LIFE في معرض الكويت لليخوت أتت في إطار خططها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى استكمال رحلتها نحو التحوّل إلى المزوّد المتكامل لنمط الحياة الذكي، وهي الخطط التي ترتكز حول ريادة التحول الرقمي وتمكين المجتمع من الاستمتاع بأسلوب حياة أكثر ذكاءً دون الحاجة للتقيّد بمكان أو زمان محدد، وتطويع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق حياة سهلة ومرنة وأكثر فعالية.