كتب- محمد صلاح:
انتهى مسئولو جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من إعداد مقترحات الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، المرتقب الإعلان عنها في مايو المقبل وبدء تطبيقها على فاتورة أغسطس 2019، في ضوء خطة الحكومة رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بحلول 2021-2022.
ومن المرتقب أن يقوم رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتقديم المقترحات لوزارة الكهرباء لمراجعتها قبل عرضها على مجلس الوزراء، كما هو متبع كل عام خلال الأسبوع المقبل.
وكشف مصدر مسئول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن انتهاء الجهاز من إعداد مقترحات...
كانت هذه تفاصيل خبر من فاتورة أغسطس.. ننشر الزيادات المرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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