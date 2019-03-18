كريدي أجريكول يبيع حصة 4.9% في السعودي الفرنسي بـ1.86 مليار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع بنك «كريدي أجريكول» اتفاقية لبيع حصة 4.9% في البنك السعودي الفرنسي بسعر 31.50 ريالا للسهم بما يعادل 1.86 مليار ريال (440 مليون يورو).

وأوضح البنك في بيان أمس، أنه وقع اتفاقية مع كونسورتيوم بقيادة Ripplewood، مبينا أنه سيتم بيع حصة قدرها 3% لشركة «رام هولدينج»، الذراع الاستثمارية لشركة Ripplewood الأمريكية، فيما سيتم بيع حصة قدرها 1.9% لشركة العليان السعودية للاستثمار.

وأشار إلى أنه يحق لشركة Ripplewood الاستحواذ على حصة إضافية تبلغ 6% من حصة كريدي أجريكول في البنك «السعودي الفرنسي» حتى نهاية ديسمبر المقبل بسعر 30 ريالا للسهم أي بمبلغ 2.17 مليار ريال.

ويمتلك حاليا «كريدي أجريكول» حصة قدرها 14.91% في البنك السعودي الفرنسي، فيما تمتلك «المملكة القابضة» حصة قدرها 16.19% في البنك، وتمتلك المؤسسة العامة للتأمينات 13.29% من رأسمال البنك، وشركة راشد العبدالرحمن الراشد وأولاده 9.83%.

وكانت شركة المملكة القابضة قد وقعت اتفاقية مع بنك كريدي أجريكول كوربوريت آند انفستمنت في سبتمبر 2017 لشراء 195.27 مليون سهم من الأسهم التي يملكها في البنك السعودي الفرنسي التي تمثل 16.2% من رأسمال البنك السعودي الفرنسي، بسعر 29.5 ريالا لكل سهم بمبلغ إجمالي 5.76 مليارات ريال.

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«كريدي أجريكول»

إجمالي الحصة المباعة 4.9 %

سيتم البيع إلى:

3 % لشركة رام هولدينج

1.9 % لشركة العليان للاستثمار

أبرز الملاك في السعودي الفرنسي حاليا: