إطلاق «بلا حدود» تحت شعار سبب ثامن لجعل السعودية وجهة عالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أمس عن بدء التسجيل في مسابقة «بلا حدود» تحت شعار #سبب_ثامن ليضاف إلى الأسباب السبعة التي سبق الإعلان عنها كأهم الأسباب التي تجعل من المملكة وجهة استثمارية رائدة عالميا.

وتعد مسابقة «بلا حدود» الأولى من نوعها لتقديم السعودية كوجهة استثمارية رائدة عالميا، ومن المقرر أن تستمر حتى 17 أبريل من الشهر المقبل.

وكشف وكيل محافظ الهيئة للتسويق والاتصال خالد طاش، أن فرصة المشاركة بالمسابقة متاحة أمام جميع طلاب وطالبات الجامعات السعودية، وكذلك المبتعثين من أبناء وبنات الوطن في الخارج، ابتداء من 17 مارس وتستمر لمدة شهر، لافتا إلى أن من شأن مسابقة «بلا حدود» إدماج المجتمع الطلابي، ولا سيما طلبة الاتصال والتسويق في فهم التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو استقطاب الاستثمارات.

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وحث طلاب وطالبات الجامعات على انتهاز هذه الفرصة، والمشاركة بإبداعاتهم في هذه المسابقة الوطنية، لافتا إلى أنه يمكن للراغبين بالمشاركة زيارة الموقع الالكتروني الخاص بالمسابقة www.limitlesssaudi.sa.

وأضاف طاش أن المسابقة تعد منصة للابتكار والأفكار الخلاقة في تقديم وطننا الغالي دوليا، وهي الأولى من نوعها نحو تحفيز طلاب وطالبات الجامعات السعودية للانخراط في تقديم المملكة تسويقيا إلى العالم.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار، أطلقت المسابقة خلال منتدى مسك للإعلام كأحد نتائج البرنامج المشترك الذي وقعته الهيئة مع مركز مبادرات مسك، حيث تعاون الطرفان في تفعيل دور الشباب وإشراكهم خلال فعاليات المنتدى السعودي في كل من الهند والصين.

وعمل عدد من المتخصصين في إثراء المحتوى التسويقي والإعلامي قبيل انطلاق المسابقة، بهدف نشر ثقافة التسويق والتواصل والمشاركة المجتمعية وإثراء المحتوى، وتعزيز مفهوم التسويق والاتصال كخيار استراتيجي في جذب الاستثمارات عبر إحدى مبادرات التحول الوطني مبادرة «استثمر في السعودية».

7 أسباب رئيسة للاستثمار في السعودية: