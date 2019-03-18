100 ألف زائر لمعارض توعية المستهلك في 3 أيام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أقامت وزارة التجارة والاستثمار 13 معرضا توعويا في جميع مناطق المملكة، احتفاء باليوم العالمي للمستهلك، الذي يوافق 15 مارس من كل عام، ضمن مبادرة «اعرف حقك» التي تستهدف تعريف المستهلك بحقوقه.

وتضمنت المعارض الـ13 التي أقيمت بالتزامن على مدى ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت، وقارب عدد زوارها 100 ألف زائر، رسائل توعوية عدة بهدف تعزيز مبدأ الحقوق وتوعية المستهلك والتاجر بما يترتب عليهما جراء عملية البيع والشراء، وإعلاء شأن الشفافية والوضوح في التعاملات التجارية، وحماية المستهلكين من الخداع والغش والتباين في الأسعار.

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واستحوذت الوسوم التعريفية بحقوق المستهلك على اهتمام الزوار الذين فضلوا التقاط الصور التذكارية معها، وتضمنت عبارات الحملة التوعوية #اعرف_حقك وهي العنوان الرئيسي للحملة الذي تندرج تحته عدة رسائل توعوية بحقوق المستهلك، مثل حملة #خذالباقي لتعرف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل العملات المعدنية عند الشراء، وحملة #ضمانك_سنتين للتأكيد على أن ضمان الأجهزة الكهربائية والالكترونية في المتاجر والأسواق لا يقل عن سنتين، وفي حال كان أقل من ذلك تعد مخالفة، كما أبدى الزوار تفاعلا كبيرا مع الركن التوعوي الخاص بحقوق المستهلك في قطاع الذهب والمجوهرات، وكذلك الركن الخاص بالشراء من المواقع الالكترونية.

كما اشتملت المعارض على عرض لبعض فصول دليل حقوق المستهلك، وتوزيع نسخ من الدليل على الزوار.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أطلقت دليل حقوق المستهلك، الذي يعد المرجع الشامل لكل حقوق وواجبات المستهلكين، حيث تقدم الوزارة عبر الدليل الموحد أكثر من 50 حقا عبر 6 فصول؛ حيث احتوى الفصل الأول على الحقوق العامة للمستهلك فيما يخص البيانات التجارية لكل السلع والمنتجات، وشمل الفصل الثاني على قطاع السلع المعمرة، حيث بين أنظمة شراء السلع الجديدة من أجهزة كهربائية ومركبات، وصيانة، وقطع غيار، والحقوق الأخرى المتعلقة بهذه النوعية من السلع، ويركز الفصل الثالث على الحقوق العامة للاستبدال والاسترجاع، فيما احتوى الفصل الرابع على توعية المستهلك بأنظمة وقوانين التخفيضات والمسابقات التجارية، أما الفصل الخامس فيغطي حقوق المستهلك فيما يتعلق بتشريعات السلع التموينية والغذائية، ويلقي الفصل السادس الضوء على آلية المكافآت التشجيعية التي تقدم للمبلغين عن المخالفين للأنظمة، وجاء إطلاق هذا الدليل تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك لعام 2018.