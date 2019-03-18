الصندوق الصناعي يوقع اتفاقية تمويل لتحسين كفاءة الطاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي، أول اتفاقية تمويل لتحسين كفاءة الطاقة مع شركة المسيرة الدولية للاستثمارات الصناعية المحدودة، بمبلغ 25 مليون ريال لإنشاء محطة جديدة لتوليد الطاقة من خلال استحداث نظام جديد للتوليد يعتمد الكهرباء والبخار.

ويأتي ذلك ضمن برنامج «تنافسية»، الذي أطلقه الصندوق ويتضمن حزمة من المنتجات من بينها «تمويل تحسين كفاءة الطاقة» و»تمويل التحول الرقمي» لتلبية احتياجات المستثمرين بهدف تحسين كفاءة الطاقة وخفض كلفة التشغيل، بالإضافة إلى توظيف أحدث التقنيات في تطوير آليات العمل وتحسين الإنتاجية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المحفزات.

ويوفر برنامجا «تمويل تحسين كفاءة الطاقة» و»تمويل التحول الرقمي» عديدا من المزايا والحوافز الاستثنائية، مثل إتاحة فترات سداد أطول، لا تقل عن 7 سنوات، ومدد سماح تصل إلى 24 شهرا، واتباع إجراءات مختصرة تستغرق 8 أسابيع بحد أقصى، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة.

وحول متطلبات التقديم للاستفادة من برنامج «تنافسية»، كشف الصندوق الصناعي أن المتطلبات تتضمن أن يكون المشروع قائما، وأن تكون التقنية المراد تنفيذها مدروسة ومجدية تجاريا.

ويعول الصندوق الصناعي على برنامجه الجديد «تنافسية» بأن يحقق تحولا نوعيا في القاعدة الصناعية بالمملكة، بصفته الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مما يعزز من إمكانات قطاع الصناعة في الانتقال إلى تقنيات الجيل الرابع، فضلا عن توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنويع مصادر الدخل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.

برنامج « تنافسية »

يوفر دعما تحفيزيا لمساعدة المنشآت الصناعية على تحقيق أعلى معدل تنافسية.

يتضمن حزمة منتجات بينها:

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1 - برنامج «تمويل تحسين كفاءة الطاقة»

2 - برنامج «تمويل التحول الرقمي»

مزايا البرنامجين:

• إتاحة فترات سداد لا تقل عن 7 سنوات

• مدد سماح تصل إلى 24 شهرا

• اتباع إجراءات مختصرة تستغرق 8 أسابيع بحد أقصى

• تقديم خدمات استشارية متخصصة

متطلبات برنامج « تنافسية »

• أن يكون المشروع قائما

• التقنية المراد تنفيذها مدروسة ومجدية تجاريا