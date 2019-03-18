شكرا لقرائتكم خبر عن محمد القويز يتوقع أن تتضاعف نسبة تملك الأجانب بالأسهم السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالي السعودية ، انطلاق أولى مراحل ترقية "تداول" لـ"فوتسي راسل" و"إس أند بي داو جونز" غداً بـ"النقلة الكبيرة" في تشكيلة المستثمرين، وهي إيذانا بدخول المستثمرين ذات الاستراتيجية الساكنة.

وقال محمد القويز في مقابلة مع قناة العربية: إن عام 2019 هو عام مفصلي للسوق السعودية، وهو يؤشر على تنويع قاعدة المستثمرين، بعدما كان السوق يصنف على أنه سوق محلي، وهذا تغير بدءا من العام 2015 مع فتح الباب أمام تملك المستثمرين الأجانب".

وتابع: "حتى قبل بدء مرحلة التطوير، السوق السعودية تقع في المرتبة الـ25 عالميا من حيث الرسملة السوقية، وهي أكبر سوق في الشرق الأوسط".

وعن الأهداف بالنسبة لاستثمارات الأجانب في السوق السعودية، أعرب القويز عن طموحه لزيادة مساهمة "تداول" في الاقتصاد.

وتبدأ أولى مراحل ترقية السوق المالية السعودية "تداول" للمؤشرين العالميين فوتسي راسل وإس أند بي داو جونز غداً في الـ18 من الشهر الجاري بحسب أسعار إقفال الـ14 من مارس.

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وتوقع تقرير حديث لمجموعة هيرميس أن تؤدي مراجعة أوزان مؤشرات "فوتسي"، التي تدخل حيز التنفيذ يوم الخيمس الماضي، إلى دخول تدفقات بأكثر من 1.3 مليار دولار إلى الأسواق الخليجية المدرجة بمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

وكانت مؤسسة فوتسي راسل قد أعلنت مارس الماضي عن تصنيف السوق السعودية كسوق ثانوية ضمن الأسواق الناشئة.

وأشارت إلى أن السوق السعودي سيكون الأكبر وزناً في المؤشر بمنطقة الشرق الأوسط حيث يبلغ وزنه 2.7% من مؤشر الأسواق الناشئة وقد ترتفع هذه النسبة لنحو 4.6% في حال تم إدراج شركة أرامكو.

وكانت "أخبار اليوم" قد أشارت في تقرير سابق إلى أن السوق السعودي على موعد مع تدفقات تقترب قيمتها من 3 مليار دولار (11.3 مليار ريال) حال ترقيتها لقائمة الأسواق الناشئة بمؤشر "فوتسي".

وفوتسي للأسواق الناشئة هو مؤشر تم تدشينه في عام 2000، وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات.