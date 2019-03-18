شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الصفوة مباشر توافق على إلغاء إدراجها من سوق دبي المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت عمومية شركة الصفوة مباشر المدرجة بسوق دبي المالي التي انعقدت يوم الخميس المنصرم بتاريخ 14 من مارس الحالي على إلغاء إدراجها من سوق دبي المالي إذا وافق المجلس بعد دراسة الموضوع مستقبلا.

وبحسب بيان الشركة للسوق، فإن العمومية صادقت على تكليف مجلس الإدارة بدراسة شراء الشركة لأسهمها بالأموال الزائدة عن حاجة الشركة وتقليل رأس المال نتيجة لذلك وعرض الموضوع على المساهمين بعد ذلك.

الجدير بالذكر أن الصفوة المباشر تم إدراجها بالسوق الثانية بسوق دبي المالي في نوفمبر من عام 2015 كشركة مساهمة خاصة ويتمثل نشاطها الرئيسي في مزاولة أعمال الوساطة في تداول الاوراق المالية