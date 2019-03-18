شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 17 حتى 21 من مارس الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من العقارية، الدريس، اليمامة للحديد، بنك الرياض، المتقدمة، أبو المعطي، بالإضافة إلى أحقية توزيع الأرباح النقدية للكل من شركة جرير للتسويق، فضلاً عن صرف أرباح لجام للرياضة.

ومن المُقرر أن يبدأ، اليوم الأحد، تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق السعودي لمؤشري الأسواق الناشئة "فوتسي راسل" و"إس آند بي داو جونز"، حسب إقفال الخميس الماضي الموافق 14 مارس الجاري، ولكن بعد إغلاق الأسواق.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة العقارية السعودية، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة أبومعطي للمكتبات، اليوم الأحد، الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة، ومنها المتعلقة بأغراض الشركة والمتعلقة بشراء أسهمها وبيعها وارتهانها.

ويستحق، الإثنين، توزيع الأرباح النقدية لشركة جرير للتسويق عن الربع الرابع من 2018 بقيمة 282 مليون ريال بما نسبته 23.5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2.35 ريال للسهم الواحد.

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وتبحث الجمعية العمومية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، غداً الإثنين، مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018، بقيمة 50 مليون ريال، بحصة تبلغ ريالا واحدا للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من القيمة الإسمية للسهم. فضلاً عن بحث توصية بزيادة رأس المال بنسبة 20% عن طريق منح أسهم.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة اليمامة للصناعات الحديدية، غداً الإثنين، على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة.

وتنظر الجمعية العمومية لبنك الرياض، يوم الثلاثاء، في مُقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 1.2 مليار ريال عن النصف الثاني من عام 2018، بحصة للسهم الواحد تبلغ 40 هللة بعد خصم الزكاة، أو مايعادل 4% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، يوم الثلاثاء، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2018 بواقع 137.8 مليون ريال، بواقع 70 هللة للسهم، تمثل نسبة 7% من رأس المال.

وتبدأ شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، يوم الأربعاء، توزيع الأرباح المستحقة عن الربع الرابع من 2018 بواقع 0.5379 ريال عن كل سهم بما يمثل 5.38% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 28.179 مليون ريال سعودي.