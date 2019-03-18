شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الخليج للمشاريع الطبية" تُقر توزيع 10 فلوس للسهم عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الخليج للمشاريع الطبية، خلال جلستها المنعقدة الخميس الماضي، الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال المدفوع بما يعادل 10 فلوس للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ 69.89 مليون درهم إماراتي عن العام 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، اليوم الأحد، بأن الجمعية صدقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووافقت الجمعية على مُقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

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ووفقاً للبيان، فإن أحقية تلك الأرباح للمساهمين الحاملين للأسهم حتى 24 مارس الجاري، على أن يتم صرف الأرباح في 14 أبريل المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في صافي الأرباح بنسبة 91.6% خلال العام 2018 إلى 119.7 مليون درهم، مُقابل صافي ربح بلغ 1.437 مليار درهم بالعام 2017.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال المدفوع بما يعادل 10 فلوس للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ 69.89 مليون درهم إماراتي عن العام 2017.