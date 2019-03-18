شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "سابك" تبحث توزيع أرباح بقيمة 6.6 مليار ريال عن النصف الثاني.. في 9 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، في 9 أبريل المُقبل، وذلك للنظر في مُقترح بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2018 بقيمة إجمالية مقدارها 6.6 مليارات ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن التوزيع سيكون بواقع 2.2 ريال- بما نسبته 22% من القيمة الاسمية للسهم، ويصل إجمالي عدد الأسهم مستحقة التوزيع إلى 3 مليارات سهم.

وأوضح البيان، أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم صرف الأرباح في 30 أبريل المُقبل.

هذا وستُصدق الجمعية على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2018 بقيمة إجمالية مقدارها 6.6 مليارات ريال، بواقع 2.2 ريال- بما نسبته 22% من القيمة الاسمية للسهم.

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وستبحث الجمعية الموافقة على صرف 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2017 بقيمة إجمالية مقدارها 12.6 مليارات ريال.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.2 مليارات ريال بالربع الرابع من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 3.7 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 21.5 مليار ريال خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 18.4 مليار ريال في العام 2017، بنسبة ارتفاع بلغ 16.9%.