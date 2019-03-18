شكرا لقرائتكم خبر عن "دانة غاز" تعيد شراء صكوك بقيمة 133 مليون دولار وتوصي بتوزيعات نقدية بنسبة 5.5% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "دانة غاز" عن قيامها بإعادة شراء صكوك بقيمة إجمالية بلغت 133 مليون دولار، وذلك وفق برنامج إعادة شراء الصكوك الصادرة عن شركة "دلتا النيل للصكوك المحدودة" التابعة لها.‎

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، إن إجمالي المبلغ المستحق من صكوك "دلتا النيل للصكوك المحدودة"- بعد عملية الشراء الأخيرة- سيتراجع من 530 مليون دولار إلى نحو 397 مليون دولار.

وأفادت الشركة بنجاحها في الوفاء بالتزامها المتعلق بإعادة شراء صكوك بقيمة 100 مليون دولار، تنفيذاَ لما جاء في برنامج إعادة هيكلة الصكوك المُتفق عليه خلال العام الماضي.

وبذلك تكون دانة قد تجاوزت الحد الأدنى لقيمة الصكوك المُستحقة، مما سيبقي نسبة المرابحة التي تدفعها على صكوكها عند 4% بدلاً من زيادتها إلى 6%.

وأوضحت دانة أنها ستوفر 21 مليون دولار نتيجة لإعادة شرائها صكوك بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية، وتجنب دفع الأرباح الخاصة بالصكوك المُعاد شراؤها حتى موعد الاستحقاق.

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واشارت الشركة، إلى أنها ستحقق مزيداً من الوفر بقيمة 8 ملايين دولار من خلال الإبقاء على نسبة مرابحة الصكوك عند 4%، ، ليصل بذلك إجمالي قيمة الوفورات المتوقعة إلى 29 مليون دولار، بالإضافة إلى الوفورات السنوية المُتحققة عند إعادة هيكلة الصكوك والبالغة 35 مليون دولار سنويًا.

هذا وستواصل دانة غاز النظر في إمكانية إعادة شراء المزيد من الصكوك، مما من شأنه تحقيق المزيد من الوفر وتقليص حجم الصكوك وتكاليف تمويل الشركة.

وكان مجلس الإدارة قد أقر مؤخراً توصياته للجمعية العمومية للشركة، والتي تتضمن مُقترح إعادة شراء الشركة لأسهمها، وبناءً عليه سيتم طلب موافقة الجمعية العمومية على برنامج لإعادة شراء الأسهم والذي ستسعى الشركة من خلاله إلى إعادة شراء ما يُقارب 690 مليون سهم من أسهم دانة غاز، بما يُمثل 10% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت، في أغسطس الماضي، عن الانتهاء من إصدار صكوك جديدة بمبلغ 530 مليون دولار بنسبة ربح بلغت 4%، لمدة ثلاث سنوات، مستحقة في أكتوبر 2020، علماً بأن تلك الصكوك سيتم إدراجها في بورصة "يورونكست دبلن"، البورصة الأيرلندية سابقاً.

واقترح مجلس إدارة دانة غاز توزيع أرباح نقدية على المُساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بواقع 5.5 فلس للسهم، بزيادة 10% عن توزيعات الأرباح المُوزعة عن العام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن دانة غاز تحولت لتحقيق الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مُتكبدة صافي خسارة بلغ 186 مليون دولار (682 مليون درهم) خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 83 مليون دولار (305 مليون درهم) خلال العام 2017.