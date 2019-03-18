شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تهبط بخسائر "تكوين المتطورة" 76% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة تكوين المتطورة للصناعات، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع خسائرها بنسبة 76.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسارة بلغ 39.7 مليون ريال مقابل صافي خسارة بلغ 168.2 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 4.8 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغت 118.9 مليون ريال في العام 2017.

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وأرجعت الشركة تراجع الخسائر في 2018 إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق وارتفاع الإيرادات الأخرى، على الرغم من زيادة المصروفات التمويلية.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.343 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 1.230 مليار ريال في العام 2017.

هذا وبلغت قيمة الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 216 مليون ريال سعودي وهو ما يعادل 22.8٪ من رأس مال الشركة البالغ 950 مليون ريال سعودي.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 2.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 70.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.