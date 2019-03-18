شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يعوض خسائر الأسبوع -تحليل صباحي- 17-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل أدنى مستوى خلال جلسة الخميس عند 4807 نقطة، الا انه استطاع ان يعوض خسائر الأسبوع في نفس جلسة الخميس، مسجلا ارتفاع بلغ 4997 نقطة، وهو نفس سعر الاغلاق، وملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 5000 نقطة، ويجب على المؤشر تجاوز هذا المستوى لمواصلة ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 5150 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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