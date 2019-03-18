شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 17-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 2574 نقطة، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يعكس ارتفاع حالة التشاؤم لدى المتداولين، ويواجه المؤشر حاليا مستوى الدعم 2560 نقطة، والذي في حالة اختراقه، فسيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 2500 نقطة كمستوى اول ثم 2450 نقطة كمستوى ثان، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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