شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل كبير -تحليل صباحي- 17-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل كبير خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 9970 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما قويا عند مستوى 9750 نقطة، تمكن المؤشر من خلاله من تجاوز خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، كما اطلق مؤشر القوة النسبية إشارة شراء، مما نتوقع معه ان يشهد المؤشر ارتفاعا في الاجل القصير لمستوى المقاومة الهام عند 10250 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 9750 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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