شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يخترق مقاومته الحالية - تحليل صباحي - 17-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، جاء ارتفاع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، لينجح باختراق مستوى المقاومة المهم 5600.00 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.20% بما يعادل 67.09 نقطة ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 5600.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 5800.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5567.66 ومستوى المقاومة 5800.00 .