شكرا لقرائتكم خبر عن التبادل التجاري بين المملكة والعراق يتجه لآفاق غير مسبوقة والان نبدء بالتفاصيل
وقال الخبير الاقتصادي م. محمد فهد السعود: من المأمول أن تفتح المباحثات التجارية بين المملكة والعراق أبواب التعاون بين البلدين في تبادلات غير مسبوقة بعد إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي والذي يؤكد رغبة المملكة بتعزيز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك، حيث إن الزيارة تهدف إلى استمرار تعزيز وبحث سبل تطوير التبادل التجاري بين البلدين بوجود ممثلين من البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. وقالت الأستاذ المساعد في المالية بجامعة الملك عبدالعزيز د. سهى العلاوي: المتوقع أن ترتفع معدلات التبادل التجاري بين المملكة والعراق إلى مستويات قياسية جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة مما سيحدث انعكاسات إيجابية للغاية على اقتصاد البلدين، مثل: توافر السلع في كلا السوقين، وزيادة حركة قطاع النقل، وتكوين قنوات استثمارية جديدة جاذبة لرؤوس الأموال، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز التعاون على مستوى قطاع الطاقة، وخلق مزيد من فرص العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر التبادل التجاري بين المملكة والعراق يتجه لآفاق غير مسبوقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.