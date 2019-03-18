شكرا لقرائتكم خبر عن عبداللطيف جميل تطلق خدمة «S:mile» والان نبدء بالتفاصيل
تقدم ’S:mile‘ خدمات توصيل سريع محلي ودولي، بما يتضمن التخليص الجمركي عبر عدة نقاط دخول إلى المملكة العربية السعودية، وحلول تجارة إلكترونية متكاملة، بما في ذلك استيفاء المنتجات وخدمة التوصيل عبر كل المراحل من لحظة التقدم بالطلب إلى توصيله للمستلم.
وبهذه المناسبة قال أسامة عبة، المدير التنفيذي لعبداللطيف جميل للخدمات اللوجستية: «حصدت شركة عبداللطيف جميل عبر العقود خبرة كبيرة في تقديم الخدمات اللوجستية لنقل المركبات، وإطلاق خدمة ’S:mile‘ ما هو إلا شهادة على طموحاتنا لتقديم المزيد لعملائنا. إن خدمة ’S:mile‘ تلتزم بدعم كافة الاحتياجات اللوجستية لعملائنا، وتوصل بضائعهم بمهنية عالية في الوقت الذي تشهد فيه التجارة الإلكترونية نموا سريعا، تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. إننا ننظر باستمرار للفرص الجديدة من أجل خدمة المملكة، ويأتي إطلاق خدمة ’S:mile‘ كخطوة كبيرة نحو الوصول إلى هدفنا كأول مزود للخدمات اللوجستية لصناعة التجارة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية».
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