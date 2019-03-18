شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يدرج 7 شهادات مهنية جديدة لدعم توظيف الكفاءات الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أدرج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، 7 شهادات مهنية احترافية جديدة، لقائمة الشهادات الـ 14 التي اعتمدها مؤخراً، ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

» شهادات الطاقة

وقال «هدف» في بيان له: إن الشهادات الخمس الجديدة جاءت في مجال الطاقة، تحت مسميات: مدير الطاقة المعتمد CEM، التي تساعد الحاصلين عليها في تحسين أداء الطاقة في منشأة أو مبنى أو مصنع صناعي، بينما تدعم شهادة مدقق الطاقة المعتمد CEA، الحاصلين عليها على إمكانية تقييم كيفية استخدام الطاقة في المنشأة وتحليلها، في حين تهدف شهادة أخصائي قياس وتحقق CMVP، إلى تحديد أكثر المهنيين المؤهلين في صناعة الطاقة، فيما تمنح جميع الشهادات المشار إليها من رابطة مهندسي الطاقة AEE.

» اللوجيستيات والنقل

وتأتي الشهادتان الأخريان في مجال اللوجيستيات والنقل CILT، تحت مسميات: شهادة تمهيدية دولية في اللوجيستيات والنقل CILT، تهدف إلى تأسيس المهارات المطلوبة للراغبين في دخول مجال اللوجيستيات، والأخرى شهادة تمهيدية دولية في اللوجيستيات والنقل CILT، تهدف إلى تحسين قدرات ومهارات العاملين في النشاطات اللوجيستية.

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» كفاءة العاملين

وأوضح «هدف» أنه يسعى من خلال دعمه للشهادات المهنية الاحترافية، إلى رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال، حيث يسهم برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، في فتح آفاق واسعة للترقي وتطوير المسار الوظيفي، وتحفيز منظمات الأعمال في القطاعين العام والخاص على إتاحة الفرصة لمنسوبيها للتدريب المتخصص الموثق بشهادات مهنية معتمدة دولياً. وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية، التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية.

وأضاف: إن برنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواء كان المتقدم موظفا في القطاعين الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً.

» اشتراطات البرنامج

واشترط «هدف» للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرارًا بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم. وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقاً للتكاليف المحددة على موقع «طاقات» taqat.sa، حيث على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يُتحقق من صحة الشهادة، وتحول تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية متاح أمام موظفي القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الباحثين عن عمل والطلاب، وذلك انطلاقاً من الدور الإستراتيجي لـ«هدف» نحو تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية بتطوير مهاراتها وخبراتها في المجالات المتخصصة المطلوبة في سوق العمل.