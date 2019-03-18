شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: التزام «أوبك +» بخفض معروض النفط والان نبدء بالتفاصيل

أعرب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح عن تفاؤله بشأن استمرار الالتزام باتفاق خفض المعروض المبرم بين أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة.

وقال م. الفالح أمس على هامش اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو: أنا متفائل جدا بتحسن الالتزام باتفاق «أوبك +»، هو قوي بالفعل بالمعايير التاريخية.

وصرح للصحفيين بأن نسبة الالتزام بالتخفيضات في أول شهرين من العام أقل منها في 2017 و2018 لكن منتجي النفط «سيعوضون التأخر قريبا جدا».

وأضاف أن المملكة ومنتجي النفط الآخرين مثل أذربيجان سيواصلون العمل معا لإدارة استقرار سوق الخام.

وأبلغ الصحفيين: لن نسمح بتعرض أمن الطاقة لتحديات من أي حدث، لكننا في نفس الوقت لن نترك المستثمرين، وشركات النفط والغاز حائرين لا يعلمون ما سيجلبه الغد على صعيد بيئة مستقرة مواتية لتدفق الاستثمارات على القطاع.