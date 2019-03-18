عمومية «العربية» تقر البيانات المالية والمخصصات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتمت «العربية للطيران»، أعمال الاجتماع السنوي العادي لجمعيتها العمومية في الشارقة بالمصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، إضافة إلى إقرار الميزانية العامة وحسابات الأرباح والخسائر للفترة نفسها. كما وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة باتخاذ مخصصات في ما يتعلق بالانكشاف المالي للمجموعة على شركة الاستثمارات الخاصة «أبراج».

وصادقت الجمعية أيضاً، على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون لأول 2018، فضلاً عن تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم.

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ووافقت الجمعية على تعيين عضو مجلس الإدارة الجديد مطر البلوشي، وهو مواطن يتمتع بخبرة تزيد على 22 عاماً في مجال إدارة التمويل وصناديق الاستثمار.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «نشكر مساهمينا الكرام على حضور اجتماع الجمعية العمومية لنختتم سنة ناجحة أخرى في مسيرة «العربية للطيران». وتشكّل قدرة «العربية للطيران» على مواصلة تعزيز الأرباح دليلاً ملموساً على نموذج عمل الشركة الناجح ومدفوعة بقوة أساسيات قطاع الطيران في المنطقة والطلب المتزايد على خدمات السفر الجوي الاقتصادي».

وتواصل «العربية للطيران» تحقيق مستويات عالية من النمو والربحية عبر نطاق عملياتها، حيث سجلت إيرادات بلغت 4,12 مليار درهم خلال عام 2018 وأضافت 26 وجهة جديدة إلى شبكتها لتخدم بذلك أكثر من 11 مليون مسافر عبر مراكزها الرئيسية الأربعة في الإمارات والمغرب ومصر، كما حافظت على معدلها المرتفع لنسبة إشغال المقاعد الذي بلغ 81% على مدار عام 2018.