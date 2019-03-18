شكرا لقرائتكم خبر عن مناقصة لتشغيل وصيانة مترو دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلمت هيئة طرق ومواصلات دبي خطابات نوايا من الشركات الراغبة في المنافسة على عقد تشغيل وصيانة مترو دبي بعد انتهاء العقد الحالي مع شركة سيركو البريطانية عام 2021. وذكرت «ميد» أن طرح مناقصة العقد من المحتمل أن يتم العام المقبل وقد أضيف الخط الأحمر الذي يربط موقع معرض إكسبو 2020 إلى الاتفاقية مع سيركو. وقدمت سيركو خدمات استشارات ما قبل مرحلة الإطلاق وخدمات التصميم منذ عام 2007 كما فازت بأول عقد تشغيل وصيانة المترو وتمديده حتى 2021.

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