«تنفيذية تحكيم الشارقة» تناقش شروط تعيين المحكمين

عقدت اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم) اجتماعها الأول من العام 2019، الخميس الماضي، بمقر المركز برئاسة عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز، وحضور أحمد العجلة، مدير المركز، والدكتور شاهين المازمي، وناصيف أبو ملهب، وحمد عمر المدفع، ومحمد أحمد الشحي، أعضاء اللجنة التنفيذية وفريق عمل المركز التنفيذي.

وقد استُهل الاجتماع بكلمة لعبدالله دعيفس ورحب خلالها بالحضور، واستعرض معهم بنود جدول أعمال الجلسة التي بدأت باعتماد محضر اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير، وما جاء فيه من قرارات وتوصيات، ومناقشة ومتابعة أعمال الأجندة وتنفيذها.

وقدم أحمد العجلة، مدير المركز، شرحاً وافياً حول مهام مراجعة النسخة النهائية من قواعد المركز وتطوراتها، واستعرض أمام أعضاء اللجنة كافة التعديلات المقترحة من قبل فريق العمل المتخصص في المركز للمناقشة والتعميد، حيث تركزت هذه الملاحظات على بنود الشروط الواجب توافرها في المحكم، وآلية تسمية وتعيين المحكمين، وآليات إعلان التحكيم، وغيرها من القواعد قيد التعديل. وقد تمت إحالة بعض نقاط القواعد للدراسة والمناقشة بين الأعضاء المتخصصين، مؤكدين ضرورة الانتهاء من النسخة النهائية من قواعد مركز «تحكيم» في أسرع وقت.

واستعرض حميد المعلا، نائب مدير المركز، جدول مكافآت التدريب المقترح، الذي تضمن الشروح الخاصة بالدورات التدريبية التي يقدمها المركز، والأتعاب الواجب دفعها للمدربين، بحسب عدد أيام الدورات، وساعات الدورة وموضوعها، والمخرجات الخاصة بكل منها، استناداً إلى قيمة المكافآت المالية المعتمدة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بعد إجراء مقارنة مع أسعار السوق المتداولة في مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة.

Advertisements

وقدمت حمدة البلوشي، مديرة القضايا في المركز، شرحاً حول الواجبات المحددة للمحكم، حيث تمت مناقشة واعتماد كافة الالتزامات والواجبات الخاصة بهيئة التحكيم، من حيث إعداد الجدول الزمني للجلسات والإجراءات، وآلية الإخطار والإرسال والإيداع، والنماذج الخاصة بكافة الإجراءات لوثيقة ومسودة التحكيم.

واستعرضت حمدة البلوشي مقترح تدريب خريجي الدبلوم، الرامي إلى تأسيس جيل وطني من المحكمين، والذي جاءت فيه الشروط الواجب توفرها في المحكم المتدرب لخريجي الدبلوم، إلى جانب شروط المحكم المتدرب المتقدم بطلب انتساب محكم ولم يجتز التقييم بسبب الخبرة، حيث قامت اللجنة باعتماد المقترح، بحيث يتم تأهيل خريج الدبلوم كأمين سر، ومن ثم مساعد محكم، ومن ثم محكم معتمد.

كما قدمت حمده البلوشي بصفتها رئيسة مجلس شباب مركز الشارقة للتحكيم التجاري، مقترح دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كمقترح مقدم من مجلس شباب مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، الرامي إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من فئة المواطنين، من خلال توفير خدمات تحكيمية بأسعار أقل كلفة، وإجراءات ميسرة، ومن خلال توفير محكمين شباب للعمل على هذه القضايا، جنباً إلى جنب مع محكمين معتمدين ومتخصصين.

واستمع الأعضاء إلى شرح موسع حول إنجازات مجلس شباب مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، خلال الربع الأول من العام الحالي، قدمته مريم بن هدة، عضوة المجلس، وتطرقت خلاله إلى استعراض كافة النشاطات التي قام بها المجلس من اجتماعات وجلسات داخلية بين الأعضاء، والخطط والبرامج والمبادرات التي تبناها المجلس.