«راكز» تطلق باقة «مبادر» للخريجين الجدد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» باقة «مبادر» الحصرية الجديدة المعنية بتأسيس الأعمال والمشروعات التجارية لطلاب السنة النهائية والخريجين الجدد. وتستهدف «راكز» من خلال خدمتها الجديدة، دعم المواهب الشابة ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم في مجال العمل التجاري، إضافة إلى تشجيع انطلاق الجيل القادم من رواد الأعمال الجدد في هذا المضمار.

وقال رامي جلاد المدير التنفيذي لمجموعة «راكز» في تصريح بهذه المناسبة: تزخر هذه الحقبة بالعديد من المواهب المبدعة والشابة، ممن لديهم رغبة حقيقية للدخول إلى مضمار ريادة الأعمال؛ حيث يتمتع هؤلاء الشباب بإمكانات وأفكار لا حصر لها، وكل ما يحتاجون إليه هو دفعة مساعدة تمكنهم من تقديم أفكارهم إلى السوق. (وام)