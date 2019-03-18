عمومية «سوق دبي المالي» تقر ميزانية ونتائج 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أقرت الجمعية العمومية لشركة سوق دبي المالي في اجتماعها مساء أمس، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وصادق المساهمون على كل من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتقرير مدقق الحسابات، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

وتم خلال الاجتماع تعيين شركة (كي بي إم جي) لتدقيق حسابات السنة المالية 2019، وتحديد أتعابهم، وكذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وأعاد المساهمون تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2019، ووفق تقرير «هيئة الفتوى والرقابة الشرعية»، فقد تم حساب زكاة الأسهم وفقاً لطريقة صافي الموجودات الزكوية للشركة للعام 2018 عند 7.88 درهم لكل ألف سهم، ودعت الهيئة المساهمين إلى إخراج الزكاة المستحقة عن مساهماتهم وفقاً لذلك، كما قامت الهيئة بحصر الدخل غير المتوافق مع الشريعة ضمن عمليات الشركة، وكذلك ما تستحقه من دخل مماثل يخص بورصة «ناسداك دبي»، حيث بلغ إجمالي هذا الدخل 24.8 مليون درهم، أو ما يعادل 3.1 درهم لكل ألف سهم. وتجدر الإشارة إلى أن شركة سوق دبي المالي، حققت أرباحاً صافية قدرها 125.5 مليون درهم مقابل 232.9 مليون درهم في العام 2017، بانخفاض نسبته 46%. وبلغ إجمالي الإيرادات 324.7 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل 421.6 مليون درهم في العام 2017. وتوزعت الإيرادات بواقع 194.7 مليون درهم من العمليات التشغيلية و130 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.