8.6 مليار صافي دخل بنوك أبوظبي في الربع الرابع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابوظبي: ”الخليج 365”

قال مركز الإحصاء - أبوظبي إن مجموع صافي الدخل للبنوك التجارية والإسلامية التي يقع مركزها الرئيسي في إمارة أبوظبي بلغ 8.6 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2018، مشيراً إلى أن الدخل الصافي للبنوك التجارية شكل حوالي 84.5% من مجموع صافي الدخل لجميع البنوك في حين أن النسبة الباقية كانت من نصيب البنوك الإسلامية بحوالي 15.5%. جاء ذلك في أحدث إصدار لمركز احصاء أبوظبي يوم أمس حول احصاءات الربع الأخير من 2018 للبنوك التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة ابوظبي

وأوضح المركز أن العينة من البنوك الوطنية المختارة يقع مركزها الرئيسي في إمارة أبوظبي، وأضاف: أن مؤشرات إحصاءات البنوك تعد من أهم المؤشرات التي تهدف إلى التعرّف على خصائص أنشطة البنوك العاملة في الإمارة وتوفير البيانات والمعلومات الأساسية اللازمة عنها، للمساهمة في بناء وتنمية الاستثمار لاقتصاد إمارة أبوظبي.

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وقال المركز إن الارتفاع في الإيرادات الإجمالية للبنوك التجارية في الربع الرابع من عام 2018 نتج عن ارتفاع في صافي الفوائد بنسبة 7.8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2017 و بنسبة 30.1% في دخل الاستثمار.

على صعيد آخر، أوضح مركز الإحصاء - أبوظبي أن عدد العاملين في نهاية الربع الرابع من عام 2018 بلغ حوالي 12.0 ألف عامل في جميع البنوك التجارية والاسلامية محل الدراسة.

وأشار التقرير الذي أصدره المركز إلى أن قيمة نصيب العامل من تعويضات العاملين الإجمالية في الربع الرابع من عام 2018 بلغ 41.6 ألف درهم، حيث يعكس التغير في نصيب العامل الواحد حصيلة التغير في نصيب العامل وأعداد العاملين في كل ربع.