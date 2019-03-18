شكرا لقرائتكم خبر عن 18.4 مليار درهم صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة بنمو 17% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة
نمت قيمة صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة بحوالي 17.3% في العام الماضي إلى 18.39 مليار درهم (5.01 مليار دولار)، مقابل 15.67 مليار درهم (4.27 مليار دولار) في 2017.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي نمت قيمة التجارة الإجمالية بين البلدين بحوالي 1% إلى 90.14 مليار درهم (24.56 مليار دولار) في العام الماضي، مقابل 89.14 مليار درهم (24.29 مليار دولار) في 2017.
وتراجعت في الفترة نفسها قيمة واردات الدولة من الولايات المتحدة بحوالي 2.4% إلى 18.39 مليار درهم (19.55 مليار دولار) مقابل 73.47 مليار درهم (20.02 مليار دولار) في 2017، ما أسهم في خفض قيمة العجز في ميزان الدولة التجاري مع الولايات المتحدة بحوالي 8% إلى 53.36 مليار درهم (14.54 مليار دولار) مقابل 57.8 مليار درهم (14.54 مليار دولار) في 2017.
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