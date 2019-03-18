28 جهة حكومية تستعرض وظائف المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك 28 جهة حكومية، في منصة حكومة دبي، والتي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

واختارت الدائرة شعار «إمارات التسامح» لمنصة حكومة دبي في معرض الإمارات للوظائف، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2019 «عاماً للتسامح» في دولة الإمارات.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إن منصة حكومة دبي في معرض الإمارات للوظائف تعد فرصة مثالية للمواطنين المقبلين على العمل للتعرف إلى مستجدات سوق العمل، والوظائف المستقبلية، بالإضافة إلى أنها فرصة للجهات الحكومية لاستقطاب الكفاءات واللقاء بها، وإجراء المقابلات المباشرة مع المتقدمين للوظائف بدلاً من استقبال طلبات التوظيف فقط، مشيراً إلى أنه تم تعيين 282 مواطناً من خلال منصة وظائف دبي، خلال العام الماضي 2018 وبداية العام الجاري، حيث أتموا إجراءات توظيفهم بشكل كامل وباشروا عملهم في مختلف دوائر حكومة دبي.

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وأضاف أن البوابة الرئيسية للتوظيف في حكومة دبي، والمتمثلة في منصة وظائف دبي، والتطبيق الذكي الذي أتاحته الدائرة بالتعاون مع دبي الذكية، يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بدبي، بشأن استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021، وتشهد البوابة إقبالاً كبيراً، إذ بلغ عدد الجهات المسجلة فيها 45 جهة حكومية، وتعرض منصة وظائف دبي عدد 491 شاغراً، منها 188 شاغراً لحديثي التخرج بمختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، ومن بينها كذلك 183 شاغراً مخصصة لأصحاب الهمم.

وأوضح عبد الله علي بن زايد الفلاسي، أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ستوفر في منصة حكومة دبي في معرض الإمارات للوظائف، أخصائيين لتقييم الكفاءات، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمقبل على العمل للتعرف إلى إمكاناته ومهاراته، إذ تقيم الدائرة مركزاً كبيراً لتقييم الكفاءات يستقبل نحو 20 شخصاً في نفس الوقت لعمل تقييم لهم، بالإضافة إلى مركز الإرشاد المهني التي يوجه الطلبة إلى الاختصاصات التي يتطلبها سوق العمل في المستقبل.

بدورها أكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، سعي دبي الذكية الحثيث لتوظيف التكنولوجيا المتطورة في كافة مجالات الحياة في الإمارة، ضمن مسيرتها للتحول إلى أسعد وأذكى مدينة على مستوى العالم، وفي هذا الإطار حققت تقدماً كبيراً شمل مختلف القطاعات في المدينة، ولا شك في أن التوظيف الذكي من خلال منصة «وظائف دبي» هو جزء مهم من عملية التحول الرقمي للحكومة، لاستقطاب الكفاءات وإدارة الموارد البشرية في دبي، وتمكين السكان من مستقبل مهني أفضل.