"دبي لإدارة الأصول" تطلق أول تجربة رقمية متكاملة لمستأجري العقارات السكنية

دبي - الخليج 365 :

أعلنت "دبي لإدارة الأصول"، التي تملك وتدير واحدة من أكبر محافظ المجمعات السكنية في المدينة، وهي شركة تابعة لدبي القابضة، عن إطلاق المرحلة الأولى من المعاملات الرقمية بالكامل لإتمام عقود الإيجار. وتتوافر تجربة استئجار العقارات الرقمية من خلال تطبيق "دبي الآن" الشامل الذي عمل على تحقيق التكامل في التعاملات الخاصة بالشركاء من الحكومة والقطاع الخاص.

وتشكل هذه التجربة الجديدة، المرتبطة بمنصة "دبي الآن"، جزءاً من "استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية" التي أطلقها مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتهدف الاستراتيجية، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم، إلى نقل جميع المعاملات الحكومية إلى المنصات الرقمية بحلول العام 2021.

وتتيح التجربة الرقمية المتكاملة التي تقدمها "دبي لإدارة الأصول" لمستأجري العقارات إمكانية تصفح محفظة الشركة وإنجاز خمس خدمات أساسية، تشمل إيجاد منزل، وتسجيل وتوقيع عقد الإيجار، والتسجيل للحصول على خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي، وتنظيم خدمات الهاتف والإنترنت المنزلية مع شركة "دو"، إضافةً إلى تقديم طلبات الصيانة عبر الإنترنت.

ويمكّن إطلاق عقد الإيجار الرقمي الذي يتوفر من خلال الهوية الرقمية الوطنية إتمام جميع الخدمات المذكورة أعلاه مما يتيح للمستأجرين الحصول على عقد "إيجاري" خلال دقائق معدودة عقب الانتهاء من تقديم الطلب الرقمي.

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وبهذه المناسبة، قال عارف مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لإدارة الأصول: “نحن فخورون بالشراكة مع "دبي الذكية" وإطلاق أول تجربة رقمية متكاملة في القطاع العقاري تتيح للعملاء إكمال تعاملات الاستئجار رقمياً. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة ودعماً لمسيرة التحول الرقمي واستراتيجية التعاملات الرقمية في دبي. وبصفتنا مؤسسة تتطلع إلى المستقبل، نركز دوماً على توظيف التكنولوجيا لإثراء تجربة العملاء وضمان سعادتهم، مع تحسين كفاءات التشغيل، ومراعاة الأثر البيئي لعملياتنا ".

وقد حققت المرحلة الأولى من "استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية" نتائج ملحوظة، حيث ساهمت في خفض استهلاك الورق بنسبة 57 في المائة لدى الجهات الست المشاركة في استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية. وقد قامت الحكومة في الوقت الحاضر بتوجيه ثمانية جهات حكومية للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية، وهي محاكم دبي، وبلدية دبي، والنيابة العامة في دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة في دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومطارات دبي، وجمارك دبي.

وتمتلك شركة دبي لإدارة الأصول 10 مجمعات سكنية، وتديرها جميعاً ضمن محفظة متنوعة تحتضن ما يزيد عن 100 ألف شخص. وتلتزم الشركة بتقديم خدمات مميزة للعملاء من خلال عملياتها المتكاملة، بدءاً من التصميم والتطوير، وانتهاء بإدارة العقارات وتوفير خدمة عملاء متميزة.