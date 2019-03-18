سيمنس توفر حلول التحول الرقمي الصناعي لشركة العز الدخيلة للصلب في مصر

القاهرة - الخليج 365 :

في خطوة جديدة نحو تمكين القطاع الصناعي في مصر من تحقيق التحول الرقمي، أعلنت شركة سيمنس اليوم عن توقيع عقداً مع شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية لتطبيق حلول سيمنس الرقمية في القطاع الصناعي على مستوى الأصول الإنتاجية المختلفة للشركة. وفي إطار هذه الإتفاقية، ستقوم سيمنس بتوفير نظام (Drive Train Analytics system (DTA لتحليل القوى المحركة استناداً إلى تقنيِّات الحوسبة السحابية في مصانع الشركة وذلك للمرة الأولى من نوعها بالشرق الأوسط، حيث يتضَّمن العقد توفير مجموعة من المحركات ذات الجهد المتوسط مزودة بنظام تحليل القوى المحركة الرقمي.

يُشار في هذا السياق أن شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية تُعتبر واحدة من أكبر مُصنعي الصلب في منطقة الشرق الأوسط. هذا وتعمل الشركة على الحفاظ على مكانتها الرائدة ومركزها التنافسي بالسوق من خلال استغلال الإمكانيات التي تُتيحها تقنيات التحول الرقمي والابتكارات في تحليل البيانات والميكنة الآلية للعمليات الصناعية المختلفة بما يُحافظ على مركز الشركة ويُمهد الطريق أمام تطوير تقنيَّات ومنتجات جديدة.

وتعليقاُ على ذلك، صرح المهندس سيد ابراهيم مدير قطاع الاختزال المباشر بشركة العز للدخيلة، قائلاً: "تتطلع مصر إلى تطبيق التكنولوجيا الحديث وتمكين الصناعات المحلية من تحقيق التحول الرقمي. وفي هذا الشأن، فإننا مُلتزمون بالمساهمة في تنمية صناعة الصلب في مصر بوصفها أحد أهم الصناعات التي تُساهم في الاقتصاد المحلي. ويُعتبر مشروعنا الأخير مع شركة سيمنس هو خطوة هامة في هذا الشأن، ونأمل أن يُساهم في تمكينِّنا من تطوير وتحقيق الاستغلال الأمثل للحلول الرقمية لخدمة صناعة الصلب الوطنية".

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وفي سياق متصل، شهدت البيانات المرتبطة بصناعة الحديد والصلب زيادة مُضطردة في الأعوام الأخيرة. واليوم، يسعى منتجو الحديد والصلب للحد من مخاطر التشغيل مع العمل في الوقت نفسه على زيادة مستويات الاعتمادية بأقل تكلفة وبشكل مستدام من خلال التنبؤ بأي مشاكل في الأصول وسير العمل ومنع وقوعها.

ومن جهته صرح أوفيه تروجر، نائب الرئيس التنفيذي الأول لإدارة الصناعات والمصانع الرقمية والقوى المُحركة، قائلاً: "في الوقت الذي تواصل فيه منطقة الشرق الأوسط مساعيها لبناء قطاع صناعي قوي، يصبح التحول الرقمي في العمليات التصنيعية أحد عوامل التمييز الرئيسية التي تضمن قدرة المُصنعين على المنافسة في السوق العالمي. فمن خلال الاعتماد على الحلول الرقمية، يمكن للقطاع الصناعي ابتكار منتجات جديدة بشكل أسرع وانتاج كميات أكبر بتكلفة أقل بكثير وبمستويات جودة عالية، لذا يُسعدني إننا سنتعاون مع شركة العز الدخيلة في هذا المشروع الهام بالشرق الأوسط لتطبيق حلول سيمنس Drive Train Analytics لتحليل أداء القوى المحركة بما يدّعم قطاع التصنيع في مصر ويعمل على ارساء معيار إقليمي جديد في مجال الصناعات الرقمية".

ونظراً لاعتمادها على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، فإن حلول DTA تستخدم بشكل متواصل معادلات مصممة خصيصا لمساعدة المُصنعين على الحصول على معلومات كاملة عن أصولهم لزيادة مستويات الاعتمادية والإتاحة وتقليل التكاليف وتقليل مخاطر التشغيل بالإضافة لتقليص الإنفاق على الصيانة غير الضرورية وغير المخطط لها. بالإضافة لذلك، تم تصميم نظام DTA ليتم توصيله بنظام تشغيل "مايندسفير" MindSphere من سيمنس، وهو نظام تشغيل مفتوح قائم على تطبيقات الحوسبة السحابية لتكنولوجيا انترنت الأشياء حيث يعمل النظام على توصيل المنتجات، والمصانع، والأنظمة، والآلات بالتكنولوجيا الرقمية، مع توفير تطبيقات صناعية قوية وخدمات رقمية للمساعدة على تعزيز نجاح الأعمال.