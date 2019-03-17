شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بناء 10 ألف وحدة سكنية بتكلفة 3.5 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

أطلق كلّ من وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل و وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد ين عبدالله القصبي "منصة بناء" التي تتيح للمطورين والمقاولين الاستفادة من الفرص المطروحة من الإسكان التنموي لبناء أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة بقيمة تتجاوز 3,5 مليار ريال.

وتهدف المنصة إلى تعزيز سرعة تلبية احتياج الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي من المساكن في جميع محافظات المملكة، وكذلك لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التشييد والبناء من سهولة استعراض فرص المشاريع المطروحة والمساهمة في تنفيذها.

وتعدّ "بناء" منصة إلكترونية متخصصة بنموذج عمل مرن ومبتكر، تتيح فرص ومشاريع بناء وحدات سكنية على أراضٍ تُعرض من قبل المطورين والمقاولين في مختلف مناطق المملكة، بخطوات تتم بشكل إلكتروني كامل، ابتداء من استعراض فرص مشاريع بناء الوحدات السكنية مروراُ بمراحل التقييم الفني والمالي وحتى إتمام التعاقد لتنفيذها.

وأصبح متاحاً للمطورين والمقاولين استعراض جميع الفرص المطروحة والمتاحة في مختلف مناطق المملكة، وذلك من أجل دراستها واختيار المشروع والتجهيز لإعداد العروض المالية، على أن يتم البدء بالتسجيل واستقبال العروض بداية شهر أبريل المقبل من خلال رابط المنصة https://benaa.housing.sa .