الفالح: صادرات النفط السعودية ستقل عن 7 ملايين ب/ي في مارس وأبريل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - منشأة نفطية سعودية في الربع الخالي

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الأحد إن صادرات المملكة من النفط في مارس آذار وأبريل نيسان ستقل عن سبعة ملايين برميل يوميا في كل من مارس آذار وأبريل نيسان.

وأضاف خلال إفادة صحفية في باكو أن صادرات أبريل نيسان ستقل نحو 100 ألف برميل يوميا عن مستوى مارس آذار.