قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الأحد إن صادرات المملكة من النفط في مارس آذار وأبريل نيسان ستقل عن سبعة ملايين برميل يوميا في كل من مارس آذار وأبريل نيسان.
وأضاف خلال إفادة صحفية في باكو أن صادرات أبريل نيسان ستقل نحو 100 ألف برميل يوميا عن مستوى مارس آذار.
كانت هذه تفاصيل خبر الفالح: صادرات النفط السعودية ستقل عن 7 ملايين ب/ي في مارس وأبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.