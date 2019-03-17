وزير الطاقة : مخزونات النفط تزيد رغم عقوبات إيران وفنزويلا

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

قال وزير الطاقة، خالد الفالح، اليوم، الأحد، إن هناك زيادة في مخزونات النفط رغم تراجع الإنتاج من إيران وفنزويلا.

وذكر الفالح خلال إفادة صحفية في باكو أن نسبة الامتثال لاتفاق أوبك+ في مارس ستبلغ “أكثر من 100 بالمئة”، مضيفا أن إنتاج

النفط السعودي لن يستمر لأجل غير مسمى في تعويض إمدادات منتجين

آخرين.

و أكد الفالح أن صادرات المملكة من النفط في مارس وأبريل ستقل عن سبعة ملايين برميل يوميا في كل من مارس آذار وأبريل .

وأضاف خلال إفادة صحفية في باكو أن صادرات أبريل نيسان ستقل

نحو 100 ألف برميل يوميا عن مستوى مارس آذار.